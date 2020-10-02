Yaşlanmayan güzelliğin simgesi Brooke Shields! 20 yıl sonra modelliğe dönüyor

55 yaşındaki Brooke Shields, bir ajansla anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD merkezli modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Shields, “IMG ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var. Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi. IMG Başkanı Ivan Bart da, “Brooke ShieLds moda endüstrisi için bir ikon. Onun yaptığı işler insanlar için halen bir referans noktası. Shields 55 yaşında sağlığın ve yaşlanmayan güzelliğin simgesi” ifadelerini kullandı.