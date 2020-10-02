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  • Yaşlanmayan güzelliğin simgesi Brooke Shields! 20 yıl sonra modelliğe dönüyor
02 Ekim 2020 Cuma 19:49 | Son Güncelleme:

Yaşlanmayan güzelliğin simgesi Brooke Shields! 20 yıl sonra modelliğe dönüyor

Yaşlanmayan güzelliğin simgesi Brooke Shields! 20 yıl sonra modelliğe dönüyor

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20 yıl aradan sonra moda kariyerine geri dönüyor.

55 yaşındaki Brooke Shields, bir ajansla anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD merkezli modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Shields, “IMG ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var. Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi. IMG Başkanı Ivan Bart da, “Brooke ShieLds moda endüstrisi için bir ikon. Onun yaptığı işler insanlar için halen bir referans noktası. Shields 55 yaşında sağlığın ve yaşlanmayan güzelliğin simgesi” ifadelerini kullandı.

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