'Yasak Elma' oyuncusu Eda Ece şaşkınlığını dile getirdi: Fark etmeden sezon finali yaptık

Ece, “Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık" dedi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise konuyla "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz, mayısta çekimlere de devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil” dedi.

