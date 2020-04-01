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  3. 'Yasak Elma' oyuncusu Eda Ece şaşkınlığını dile getirdi: Fark etmeden sezon finali yaptık

'Yasak Elma' oyuncusu Eda Ece şaşkınlığını dile getirdi: Fark etmeden sezon finali yaptık

'Yasak Elma' oyuncusu Eda Ece şaşkınlığını dile getirdi: Fark etmeden sezon finali yaptık

‘Yasak Elma' oyuncusu Eda Ece, setin bir hafta daha ertelenmesiyle şaşkınlığını sosyal medyadan dile getirdi.

Ece, “Sete çıkmadığımız 2 hafta olacak. Bir hafta daha durduk. Herhalde fark etmeden sezon finali yaptık" dedi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise konuyla "Sezon finaliyle ilgili alınmış bir karar yok. Bu sezon bir daha başlayamayabiliriz, mayısta çekimlere de devam da edebiliriz. Hiçbir şey belli değil” dedi.


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