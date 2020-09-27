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27 Eylül 2020 Pazar 21:10 | Son Güncelleme:

Yarış atı fabrikası! Geleceğin şampiyonları

Yarış atı fabrikası! Geleceğin şampiyonları

Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, bünyesinde bulunan atları şampiyonlarla çiftleştirerek, geleceğin şampiyon atlarını yetiştiriyor.

Babası Grup 2 ve Grup 1 koşularında başarı elde eden Temsil (DaiJin- Latigo Bay), annesi ise başarılı koşulara imza atmış Win River Girl (Win River Win- Gülseç) olan yavru tay üniversitenin yeni gözdesi. Yetiştirilen taylar açık artırmada 30 ila 150 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.

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