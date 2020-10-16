Yarım Kalan Aşklar'ın Ozan'ı Burak Deniz açıkladı: Paris Hilton beni araştırmış

Dijital bir platformda yayınlanan “Yarım Kalan Aşklar” dizisiyle dikkat çeken Burak Deniz, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katıldı. Deniz, “Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?” sorusunun yöneltildiği şovun eğlenceli oyunu “O mu? Bu mu?” da şıklarda Paris Hilton’u görünce esprili bir dille Hilton’un kendisiyle yemeğe çıkmak isteyeceğini belirtti. Deniz, Hilton’un daha önce kendisiyle ilgili bilgi edinmek için bir Türk’ün yardımına başvurduğunu söyledi. Yeşilçam sinemasına olan ilgisinden bahseden oyuncu, Kadir İnanır’a benzetilmesi hakkında da İnanır’ın “Karagözlüm” filmindeki haline benzediğini düşündüğünü söyledi. Son günlerde dijital bir platformda yayınlanan “Yarım Kalan Aşklar” dizisiyle ilgili uzun zamandır yaşamadığı yoğunlukta bir set geçirdiğinin altını çizen Deniz ortaya çıkardıkları işin kendisi için tatmin edici olduğunun da altını çizdi.