Yarım asırdır çamuru sanata dönüştürüyor

"Akpazar beldesinde 16 çömlek ustasıydık ama onların arasından bir tek ben kaldım" diyen 75 yaşındaki Halil Bozkurt, günün erken saatlerinde uyanarak atölyesine gelip günde 25-30 çömlek üretiyor ve bu ürünleri Elazığ Kapalı Çarşı'daki müşterilerine satıyor.