16 Ekim 2020 Cuma 20:12 | Son Güncelleme:
Yarım asırdır çamuru sanata dönüştürüyor
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'nde çömlekçiliğin son ustalarından olan Halil Bozkurt, ilerleyen yaşına rağmen tezgahında çanak, çömlek, yayık ve testi üretmeye devam ediyor.
"Akpazar beldesinde 16 çömlek ustasıydık ama onların arasından bir tek ben kaldım" diyen 75 yaşındaki Halil Bozkurt, günün erken saatlerinde uyanarak atölyesine gelip günde 25-30 çömlek üretiyor ve bu ürünleri Elazığ Kapalı Çarşı'daki müşterilerine satıyor.