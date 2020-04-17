Yardımsever Örümcek Adam

Yaşlıların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, gönüllere dokundu.

Kostümünün üzerine taktığı maske ile de insanları maske kullanmaya teşvik eden Soylu, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Soylu, “Herkesin içinde 'iyilik' adı verilen bir süper gücü var, bunu kullanmalı" dedi.