Yardımsever Örümcek Adam
Antalya'da yaşayan Burak Soylu, hayranı olduğu çizgi kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydi.
Yaşlıların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, gönüllere dokundu.
Kostümünün üzerine taktığı maske ile de insanları maske kullanmaya teşvik eden Soylu, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Soylu, “Herkesin içinde 'iyilik' adı verilen bir süper gücü var, bunu kullanmalı" dedi.