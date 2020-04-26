Yardıma engel yok
Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde 332 engelli vatandaşı sevindiren 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 18 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş, salgın sürecinde evlerinden çıkamasa da kargo yoluyla engellilere tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.
Torun Melike Sarıtaş, "Tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreçte insanlara yardım elimizi uzatmamak olmazdı. 6 ihtiyaç sahibine daha tekerlekli sandalye verdik. İnternetten satın alıp, adreslerine gönderdik" dedi.