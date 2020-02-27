Yasemin Kay Allen: Yaptığınız ırkçı bir davranış

Kariyerine yurt dışında devam eden ve Türkiye’ye sadece ziyaret için gelen Yasemin Kay Allen’den Uzakdoğu’ya seyahat eden takipçilerine bir uyarı geldi. Oyuncu, “Uzakdoğu ülkelerine gittiğinizde gözlerinizi çekerek poz vermeniz ırkçı bir davranıştır. Modası var şu göz çekme ama siz siz yine de yapmayın” dedi.