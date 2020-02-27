Yasemin Kay Allen: Yaptığınız ırkçı bir davranış
Oyuncu Yasemin Kay Allen, tatil için Uzakdoğu'yu tercih edenlerin burada verdikleri ‘çekik göz pozu'nun aslında ırkçı bir davranış olduğunu söyledi.
Kariyerine yurt dışında devam eden ve Türkiye’ye sadece ziyaret için gelen Yasemin Kay Allen’den Uzakdoğu’ya seyahat eden takipçilerine bir uyarı geldi. Oyuncu, “Uzakdoğu ülkelerine gittiğinizde gözlerinizi çekerek poz vermeniz ırkçı bir davranıştır. Modası var şu göz çekme ama siz siz yine de yapmayın” dedi.