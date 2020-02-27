Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1596
  • 6,7234
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Yasemin Kay Allen: Yaptığınız ırkçı bir davranış

Yasemin Kay Allen: Yaptığınız ırkçı bir davranış

Yasemin Kay Allen: Yaptığınız ırkçı bir davranış

Oyuncu Yasemin Kay Allen, tatil için Uzakdoğu'yu tercih edenlerin burada verdikleri ‘çekik göz pozu'nun aslında ırkçı bir davranış olduğunu söyledi.

Kariyerine yurt dışında devam eden ve Türkiye’ye sadece ziyaret için gelen Yasemin Kay Allen’den Uzakdoğu’ya seyahat eden takipçilerine bir uyarı geldi. Oyuncu, “Uzakdoğu ülkelerine gittiğinizde gözlerinizi çekerek poz vermeniz ırkçı bir davranıştır. Modası var şu göz çekme ama siz siz yine de yapmayın” dedi. 


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p>Kuruluş Osman yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 27 Şubat Çarşamba günü ya

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Virüslerden korunmak isteyenler için pratik yüz maskesi yapımı

Her şey bir fotoğraf için... Tüm riskleri göze aldılar!