Yaptığını beğendin mi?

Adana'nın Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidine bir kadının aracını park ettiği ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine giden trafik polisi, araca ceza yazarak çekici çağırdı. Bu sırada yaya geçidinden geçmekte zorlanan engelli H.G.'ye, trafik polisleri yardım etti. Polis memuru Abdullah Göçer, H.G.'yi kaldırımdan dikkatlice indirdi.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ



Diğer polis trafiği keserek H.G.'nin caddeden geçmesine yardımcı oldu. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü S.K.'ye görüntüler izletilerek engellinin yaşadığı zorluk gösterildi. Üzüntü yaşayan S.K., bin 800 lira trafik cezası yazılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.