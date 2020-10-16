Yaptığı oklarla hedefi 12'den vurduruyor

Osman Sadıç burada temren, gövde, şaft, gez gibi okun her bir bölümü için binbir emek vererek üretime başladı. Zamanla ok sayısını artıran Sadıç, başkanlığını yürüttüğü Zonguldak Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyelerinin antrenmanlarda kullanabileceği okları da üreterek sporcuların müsabakalara hazırlanmasını sağlıyor.