16 Ekim 2020 Cuma 20:14 | Son Güncelleme:
Yaptığı oklarla hedefi 12'den vurduruyor
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde geleneksel okçuluğa gönül veren Osman Sadıç, "Bir okçu okunu iyi tanımalı" düşüncesiyle oklarını kendi yapmaya karar verdi.
Osman Sadıç burada temren, gövde, şaft, gez gibi okun her bir bölümü için binbir emek vererek üretime başladı. Zamanla ok sayısını artıran Sadıç, başkanlığını yürüttüğü Zonguldak Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyelerinin antrenmanlarda kullanabileceği okları da üreterek sporcuların müsabakalara hazırlanmasını sağlıyor.