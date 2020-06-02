02 Haziran 2020 Salı 22:38 | Son Güncelleme:
Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil Bursa İnegöl’de yaşayan Sedat Karabay’ın hesabına aktardı. Karabay, hesabında 70 bin lirayı görünce şoke oldu. Karabay, en yakın polis merkezine giderek, durumu anlattı. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.
Yapılması gerekeni yaptı! Hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine gönderdi
Adana'da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi.
Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil Bursa İnegöl’de yaşayan Sedat Karabay’ın hesabına aktardı. Karabay, hesabında 70 bin lirayı görünce şoke oldu. Karabay, en yakın polis merkezine giderek, durumu anlattı. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.