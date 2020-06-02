Yapılması gerekeni yaptı! Hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine gönderdi

Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil Bursa İnegöl’de yaşayan Sedat Karabay’ın hesabına aktardı. Karabay, hesabında 70 bin lirayı görünce şoke oldu. Karabay, en yakın polis merkezine giderek, durumu anlattı. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.

