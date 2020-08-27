'Yapamazsın' diyenlere gökdelenden bakış

Nazlı Yılmaz ve ekip arkadaşları her gün metrelerce yükseklikte, ipe bağlı şekilde gökdelenlerin camlarını temizleyerek, teknik bakımları gerçekleştiriyor. Yılmaz, "Gerçekten ’yapamazsın’ diye bir şey yok. Bir insan isterse her şeyi yapabilir. Çok heyecan dolu. İpe girerken ufak korkularımız oluyor ama bu ipe girene kadar" dedi.