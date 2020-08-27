27 Ağustos 2020 Perşembe 22:59 | Son Güncelleme:
'Yapamazsın' diyenlere gökdelenden bakış
Türkiye'de ortalama 500 iple erişim teknisyeni görev yapıyor. Bunlardan 5'i kadın. Daha önce bir rezidansta resepsiyonist olarak görev yapan 35 yaşındaki Nazlı Yılmaz 'yapamazsın' diyenlere inat aldığı eğitimin ardından iple erişim teknisyeni olarak çalışmaya başladı.
Nazlı Yılmaz ve ekip arkadaşları her gün metrelerce yükseklikte, ipe bağlı şekilde gökdelenlerin camlarını temizleyerek, teknik bakımları gerçekleştiriyor. Yılmaz, "Gerçekten ’yapamazsın’ diye bir şey yok. Bir insan isterse her şeyi yapabilir. Çok heyecan dolu. İpe girerken ufak korkularımız oluyor ama bu ipe girene kadar" dedi.