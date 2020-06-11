Yanlış beslenme cilt hastalıklarını tetikliyor

Bunlardan biri olan seboreik dermatit deride deforme ve tahribatlara yol açan bir hastalıktır. Avrasya Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı “Seboreik dermatit hastalarının çoğunda vücuttaki mantar ve maya sayısında artış görülür. Kesin olmamakla birlikte mantar ilaçlarının bu hastalığa iyi gelmesi seboreik dermatitin bir mantar iltihabı olduğunu göstermektedir. Hormon seviyesindeki değişimler ve bağışıklık sistemindeki zayıflamalar bu hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu noktada sağlıklı beslenme önem kazanır” diye konuştu.