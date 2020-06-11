11 Haziran 2020 Perşembe 23:26 | Son Güncelleme:
Yanlış beslenme cilt hastalıklarını tetikliyor
Vücudumuzu saran ve koruyan deri her ne kadar güçlü bir yapıya sahip olsa da çeşitli etkenlerle hastalıklara karşı toleransını kaybeder.
Bunlardan biri olan seboreik dermatit deride deforme ve tahribatlara yol açan bir hastalıktır. Avrasya Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı “Seboreik dermatit hastalarının çoğunda vücuttaki mantar ve maya sayısında artış görülür. Kesin olmamakla birlikte mantar ilaçlarının bu hastalığa iyi gelmesi seboreik dermatitin bir mantar iltihabı olduğunu göstermektedir. Hormon seviyesindeki değişimler ve bağışıklık sistemindeki zayıflamalar bu hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu noktada sağlıklı beslenme önem kazanır” diye konuştu.