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Yangın değil, doğum günü

Yangın değil, doğum günü

İzmir'de yaşayan Tiken Ailesi 8 yaşına basan kızlarının doğum gününü kutlamak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erleri siren çalarak girdiği mahallede 4. kattaki daireye pastayı yangın merdiveniyle çıkardı.

DEĞİŞİK BİR PLAN HAZIRLADILAR

İzmir Karşıyaka’da yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki Dua Tiken'e ailesi doğum günü sürprizi yapmak istedi. "Ne yapabiliriz?" diye düşünen ailenin aklına farklı bir fikir geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı arayan aile kızlarının doğum günü için yardımlarını istedi. İtfaiye de aileye olumlu cevap verdi.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

İtfaiye ekipleri, önceki gün saat 14.30 sıralarında minik Dua'nın evinin bulunduğu sokağa sirenlerle girdi. Mahalle sakinleri yangın var zannederek balkonlara çıksa da olay kısa süre sonra anlaşıldı. Minik Dua'nın dördüncü kattaki evine merdiven uzatan ekipler, ellerindeki pastayla balkona yanaştı. Balkona çıkan Dua, büyük mutluluk yaşadı.

ÖNCE KORKTU SONRA SEVİNDİ

8 yaşındaki Dua Tiken “Annemler 'yangın çıktı' dediler, ben de korktum ama sonra sürpriz yaptıklarını görünce şaşırdım. Komşularımız da şaşırmış. Herkes yangın var zannetmiş” dedi.


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