29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:53 | Son Güncelleme:
Yamaç paraşütünün ihtiyar delikanlısı
İsviçre'de tatildeyken yamaç paraşütü yapanlardan etkilenen ve 32 yıl önce uçmaya başlayan 69 yaşındaki Savaş Kıroğlu, ilerleyen yaşına rağmen gökyüzünde gençlere taş çıkartıyor.
İstanbul'da yaşayan ve Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası için Kayseri'ye giden Savaş Kıroğlu, eylül ayında 70 yaşına gireceğini ve dünyada bu yaşlarda sadece 4 kişinin yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.