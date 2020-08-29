Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Yamaç paraşütünün ihtiyar delikanlısı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:53 | Son Güncelleme:

Yamaç paraşütünün ihtiyar delikanlısı

Yamaç paraşütünün ihtiyar delikanlısı

İsviçre'de tatildeyken yamaç paraşütü yapanlardan etkilenen ve 32 yıl önce uçmaya başlayan 69 yaşındaki Savaş Kıroğlu, ilerleyen yaşına rağmen gökyüzünde gençlere taş çıkartıyor.

İstanbul'da yaşayan ve Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası için Kayseri'ye giden Savaş Kıroğlu, eylül ayında 70 yaşına gireceğini ve dünyada bu yaşlarda sadece 4 kişinin yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
Aslan'a iki orta saha: Henriksen ve Kuzyaev
Çin, ABD'yi uyardı: Askeri kaza çıkabilir!
'Şule Abla ile dolu dolu bir gençlik yaşadık'
Türk Telekom internet hızını iki katına çıkarıyor
Dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk

Dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğraflar&

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğrafları

Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı

Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı