Yamaç paraşütünün ihtiyar delikanlısı

İstanbul'da yaşayan ve Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası için Kayseri'ye giden Savaş Kıroğlu, eylül ayında 70 yaşına gireceğini ve dünyada bu yaşlarda sadece 4 kişinin yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.