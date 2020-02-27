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  3. Aleyna Tilki'nin 'Yalan'dan şarkısı

Aleyna Tilki'nin 'Yalan'dan şarkısı

Aleyna Tilki'nin 'Yalan'dan şarkısı

Genç yetenek Aleyna Tilki, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Yalan' şarkısını çıkardı.

Parçanın klibinde de yönetmenlik koltuğuna oturan Tilki’ ye çekimlerde Amerikalı ünlü görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti. Klibin sanat yönetmenliğini Dua Lipa, Jeniffer Lopez gibi isimlerle de çalışan ‘Valentino’ markasının proje menajeri Yigit Turhan yaptı. Klip için 8 km ip kullanılarak stüdyoya örümcek ağları örüldü. Sanatçı Yonca Karakaş bu özel klip için Aleyna’yı elf olarak tasfir ettiği bir tablo yaptı.


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