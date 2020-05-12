Yabani ot değil 'Yeşil gül'!

Birçok ünlü firmanın parfüm, deodorant, çikolata, sabun ve krem gibi ürünlerine de ilham veren karagülün bu anlamda hem üretiminin hem de tanıtımının artırılması beklenirken, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Yeşil gül de Halfeti’ye endemik bir tür. Şu anda bizim yeşil gülle ilgili de sera çalışmamız var. İnşallah o serayı da eylül ayında açmış olacağız ve yeşil gülün de seri üretimini gerçekleştireceğiz” dedi.