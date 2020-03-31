WhatsApp'tan video kısıtlaması

Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi. Şu an sadece Hindistan'da geçerli olan bu kısıtlama ile birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Yoğunluğun artması durumunda söz konusu kısıtlamanın WhatsApp'ın hizmet verdiği bütün ülkeler de uygulanacağı belirtildi.