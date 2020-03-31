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WhatsApp'tan video kısıtlaması

WhatsApp'tan video kısıtlaması

En popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, koronavirüs salgını sonrası artan internet trafiğine karşı ilk kısıtlamasını getirdi.

Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi. Şu an sadece Hindistan'da geçerli olan bu kısıtlama ile birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Yoğunluğun artması durumunda söz konusu kısıtlamanın WhatsApp'ın hizmet verdiği bütün ülkeler de uygulanacağı belirtildi.


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