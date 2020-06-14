14 Haziran 2020 Pazar 21:24 | Son Güncelleme:
Belirli günlerde yapılan sohbetlere geri dönüş yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın yanı sıra depolama yönetimi konusunda da önemli güncellemeler olacak. Depolama seçeneklerinde çok yer kaplayan büyük dosyalar saniyeler içerisinde karşınıza çıkacak.
WhatsApp'ta yeni özellik! Tarihle mesaj aranabilecek
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp'ta çok yakında kişiler mesajları tarih üstünden arayabilecek.
Belirli günlerde yapılan sohbetlere geri dönüş yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın yanı sıra depolama yönetimi konusunda da önemli güncellemeler olacak. Depolama seçeneklerinde çok yer kaplayan büyük dosyalar saniyeler içerisinde karşınıza çıkacak.