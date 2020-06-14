WhatsApp'ta yeni özellik! Tarihle mesaj aranabilecek

Belirli günlerde yapılan sohbetlere geri dönüş yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın yanı sıra depolama yönetimi konusunda da önemli güncellemeler olacak. Depolama seçeneklerinde çok yer kaplayan büyük dosyalar saniyeler içerisinde karşınıza çıkacak.

