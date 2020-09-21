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  • WhatsApp'a yeni özellik! Tek hesap 4 farklı cihazda kullanılabilecek
21 Eylül 2020 Pazartesi 19:00 | Son Güncelleme:

WhatsApp'a yeni özellik! Tek hesap 4 farklı cihazda kullanılabilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Tek hesap 4 farklı cihazda kullanılabilecek

Günümüzde WhatsApp Web ile bilgisayar üzerinden mesajlaşmak mümkün. Ancak bunun çalışabilmesi için WhatsApp'ın kurulu olduğu telefonunuzun açık ve internete bağlı olması gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için çoklu cihaz desteği üzerinde çalışmaya başlayan WhatsApp geliştirme sürecini tamamladı. İddiaya göre bu özellikle, tek hesabı 4 farklı cihazda kullanmak mümkün olacak. Bu sayede WhatsApp’ın ilk kez kurulduğu cihazın sürekli açık olmasına gerek kalmayacak.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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