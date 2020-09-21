WhatsApp'a yeni özellik! Tek hesap 4 farklı cihazda kullanılabilecek

Geçtiğimiz aylarda bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için çoklu cihaz desteği üzerinde çalışmaya başlayan WhatsApp geliştirme sürecini tamamladı. İddiaya göre bu özellikle, tek hesabı 4 farklı cihazda kullanmak mümkün olacak. Bu sayede WhatsApp’ın ilk kez kurulduğu cihazın sürekli açık olmasına gerek kalmayacak.