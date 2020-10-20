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  • WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor
20 Ekim 2020 Salı 19:21 | Son Güncelleme:

WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

WhatsApp'ın bilgisayar ve tabletlerde kullanılabilen versiyonu WhatsApp Web yapılan bir güncelleme ile sesli ve görüntülü arama özelliğine kavuştu.

WhatsApp Web yapılan bir güncelleme ile sesli ve görüntülü arama özelliğine kavuştu. Buna göre kullanıcılar, ekranın sağ üst bölümünde bu özellik için eklenen simgeler görecekler. Bir kullanıcı, bu simgeleri kullanarak sesli ya da görüntülü arama yapabilecek. 

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