WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

WhatsApp Web yapılan bir güncelleme ile sesli ve görüntülü arama özelliğine kavuştu. Buna göre kullanıcılar, ekranın sağ üst bölümünde bu özellik için eklenen simgeler görecekler. Bir kullanıcı, bu simgeleri kullanarak sesli ya da görüntülü arama yapabilecek.

