WhatsApp konuşmaları tehlikede

Ancak sohbet kayıtlarınızı yedekledikten sonra bu korumanın ortadan kalktığını ve kayıtlarınızın savunmasız kaldığını biliyor muydunuz? WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde böyle bir güvenlik sunmadığı ortaya çıktı. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.