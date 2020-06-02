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  3. WhatsApp konuşmaları tehlikede
02 Haziran 2020 Salı 22:17 | Son Güncelleme:

WhatsApp konuşmaları tehlikede

WhatsApp konuşmaları tehlikede

WhatsApp, konuşma boyunca yazışmalarınızı uçtan uca şifreliyor ve bu sayede güvenle görüşmelerinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz.

Ancak sohbet kayıtlarınızı yedekledikten sonra bu korumanın ortadan kalktığını ve kayıtlarınızın savunmasız kaldığını biliyor muydunuz? WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde böyle bir güvenlik sunmadığı ortaya çıktı. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.


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