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14 Ekim 2020 Çarşamba 18:30 | Son Güncelleme:

Vücudumuzdaki gizli düşman: Dişeti iltihabı

Vücudumuzdaki gizli düşman: Dişeti iltihabı

Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Laçin Berber, 30 yaşından sonra hemen hemen herkesi etkileyen ve diş kayıplarının en önemli sebebi olan ve son derece sinsi seyreden dişeti iltihaplarının önemine dikkat çekti.

Dr. Dt. Berber, “Dişeti kanaması çoğunlukla ağız diş sağlığı ile ilgili bir sorun olmakla birlikte bazı genetik hastalıklar, kan hastalıklarının da ağız içi belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Dişeti hastalıklarının tedavisi ve korunma sağlığımız açısından çok önemlidir. Doğal dişlerinizi koruduğunuz sürece gıdaları daha rahat çiğneyebilir ve daha iyi sindirilmesini sağlayabilirsiniz” dedi. Periodontolog Dr. Dt. Laçin Berber, dişeti iltihaplarının tedavi edilmezse daha büyük ve önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, çok geç kalınmadıysa tedaviyle dişlerin kurtarılmasının mümkün olduğunu belirtti. Dr. Med.Dent. Laçin Berber, 'Dişeti kanamaları periodontal sorunlar dediğimiz, diş eti iltihaplarından kaynaklanır. Dişeti iltihabına bağlı diş eti kanaması kalıtımsal ve çevresel sebeplerden olabilir. Tedavi planlaması açısından dişi tutan kemiğin hangi seviyede olduğu önemlidir. Önce panoramik röntgenle bunun seviyesi tespit edilir. Kemik erimesinin derecesine göre tedavi şekli belirlenir' şeklinde konuştu.

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