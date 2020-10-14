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14 Ekim 2020 Çarşamba 18:30 | Son Güncelleme:

Vücudumuzdaki gizli düşman: Diş eti iltihabı

Vücudumuzdaki gizli düşman: Diş eti iltihabı

Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Laçin Berber, 30 yaşından sonra hemen hemen herkesi etkileyen ve diş kayıplarının en önemli sebebi olan ve son derece sinsi seyreden diş eti iltihaplarının önemine dikkat çekti.

Dr. Dt. Berber, “Diş eti kanaması çoğunlukla ağız diş sağlığı ile ilgili bir sorun olmakla birlikte bazı genetik hastalıklar, kan hastalıklarının da ağız içi belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Diş eti hastalıklarının tedavisi ve korunma sağlığımız açısından çok önemlidir. Doğal dişlerinizi koruduğunuz sürece gıdaları daha rahat çiğneyebilir ve daha iyi sindirilmesini sağlayabilirsiniz” dedi. Periodontolog Dr. Dt. Laçin Berber, diş eti iltihaplarının tedavi edilmezse daha büyük ve önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, çok geç kalınmadıysa tedaviyle dişlerin kurtarılmasının mümkün olduğunu belirtti. Dr. Med.Dent. Laçin Berber, 'Diş eti kanamaları periodontal sorunlar dediğimiz, diş eti iltihaplarından kaynaklanır. Diş eti iltihabına bağlı diş eti kanaması kalıtımsal ve çevresel sebeplerden olabilir. Tedavi planlaması açısından dişi tutan kemiğin hangi seviyede olduğu önemlidir. Önce panoramik röntgenle bunun seviyesi tespit edilir. Kemik erimesinin derecesine göre tedavi şekli belirlenir' şeklinde konuştu.

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