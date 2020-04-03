Vitaminin fazlası zararlı

Koronavirüs korkusu, vitamin ve gıda takviyesi tüketimini de patlattı. Ancak bilinçsiz ve gelişi güzel tüketilen gıda takviyeleri ve vitaminlerin, enfeksiyondan korumaktan ziyade vücuda zarar verebildiğini söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, herkesin kendine has bir bağışıklık direnci bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "D vitamini, demir, B12, E vitamini ve çinko takviyesini uzman önerisi olmadan, kendi kendinize alıp kullanmayın. Bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri karaciğer toksisitesine ve böbrek hücrelerine zarar verebilir" şeklinde konuştu.

FAZLA ŞEKER TÜKETMEYİN

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında beslenmenin öneminden bahseden Dyt. Yıldırım, bağışıklık sistemine düşman olan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yapılan bilimsel araştırmalara göre fazla şeker tüketimi enfeksiyonlara karşı direnci düşürdüğünü aktaran Kenan Yıldırım, "Kızartma yağlarının çok fazla kullanımı, fast- food tarzı besinler, yanmış patates ve ekmek kızartmaları, asitli içecekler, işlenmiş etler, çok fazla kızartılmış ve yanmış etler bağışıklık sistemimizi çökerten tehlikeli gruptaki besinlerdir" diye konuştu. Demir eksikliğinin de bağışıklık sistemini düşüren bir başka faktör olduğunu aktaran Dyt. Yıldırım, "Mutlaka demir içeriği zengin kırmızı et, sardalya, hindi eti, ıspanak, mercimek, pekmez tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini en çok seven besinler protein kaynaklarıdır" dedi.

STRES VE ÜZÜNTÜ BAĞIŞIKLIĞA DARBE VURUYOR



Stres, üzüntü, düzensiz uyku, yeterli fiziksel aktivitenin olmamasının da bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Kenan Yıldırım, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı kısa sürede teslim olmaması için düzenli ve sağlıklı beslenmeden vazgeçilmemesini vurguladı.

TAKVİYELERİ UZMAN ÖNERİSİYLE KULLANIN



Son günlerde insanların panikle internet üzerinden yapılan tavsiyelerle vitamin almasını da eleştiren Diyetisyen Kenan Yıldırım, her bireyin kendine has bir bağışıklık direnci bulunduğunu, vitaminlerin de ihtiyaca göre ve uzman kontrolünde alınması gerektiğini belirtti. Dyt. Yıldırım, “B grubu vitaminler suda erir ve gün içerisinde idrarla atılır. Günlük 3-4 porsiyon meyve tüketimi yeterli olacaktır. Yeterli meyve/sebze tüketmediğinizi düşünüyorsanız, uzman kontrolünde multi- vitamin takviyesi ile bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz” dedi.