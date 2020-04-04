Virüsten karavana kaçış

ARAÇLAR ARASINDA 2 METRE MESAFE VAR



Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde karavan parkında bugünler de 30 aile kalıyor. Araçlarını 2 metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de yakın temasta bulunmadıklarını söylüyor. Kimisi karavanını tamir ederken, kimisi de çevresine çiçekler ekerek zaman geçiriyor.

HİJYEN SAĞLAMAK ZOR OLABİLİR



“Evde kal’ çağrısına ‘karavanda kal’ diyerek karşılık verdik” diyen karavan tutkunları salgın bitene kadar, minimalize bir hayat süreceklerini dile getirdi. Fakat uzmanlar uyardı; “Karavan yaşamında sosyal mesafeye dikkat etmek ve hijyen sağlamak zor olabilir. Herkes Evde kal çağrısına kulak vermeli!”

KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM



Antalyalı Şükriye Sapmaz, köpeğiyle birlikte karavanında kalıyor. 'Evde kal' çağrısının ardından apartman hayatının güvenli olmadığını düşünerek karavanına geldiğini söyleyen Sapmaz, “Kendimi burada güvende hissediyorum” diyor.