Vicdansız dolandırıcı
Osmaniye'de geçen yıl lenf kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca işsiz olan 3 çocuk babası Ahmet Yalman sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.
Kendisini doktor olarak tanıtan Cuma A., aileyi arayarak, “Tedavisini üstleneceğim Elif Naz'ı Ankara'ya getirteceğim. Ambulans için bin lira göndermeniz lazım” dedi. Parayı borç bulup yatıran Yalman dolandırıldığını anladığında çok geçti. Gözyaşına boğulan baba Yalman "Ben bu adamdan şikayetçi oldum. Kızımın durumu kötü" dedi.