Vicdansız dolandırıcı

Kendisini doktor olarak tanıtan Cuma A., aileyi arayarak, “Tedavisini üstleneceğim Elif Naz'ı Ankara'ya getirteceğim. Ambulans için bin lira göndermeniz lazım” dedi. Parayı borç bulup yatıran Yalman dolandırıldığını anladığında çok geçti. Gözyaşına boğulan baba Yalman "Ben bu adamdan şikayetçi oldum. Kızımın durumu kötü" dedi.