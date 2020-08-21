Vicdanın kurusun

Saat 19.30 sıralarında hastaneye giren hırsız odaları dolaşarak değerli bir şeyler aradı. Diş doktoru İ.U.'nun odasına da giren adam 55 bin lira değerinde yapay akciğer cihazını alarak kaçtı.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde diş doktorunun odasına giren hırsız, doktorun akciğer yetmezliği yaşayan çocuğunun 'yapay akciğer cihazını' çaldı.

5 aylık dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2 buçuk yaşındaki çocuğu K.U.’nun yapay akciğer cihazının çalındığını fark eden doktor durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Ş.İ. olduğunu tespit etti. 16 sabıkası olan Ş.İ. Esenler'de yakalandı.