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Vicdan sızlatan dolandırıcılık

Vicdan sızlatan dolandırıcılık

Adana'da çökertilen bahis çetesinin Elazığ'daki depremzedeleri dolandırdığı ortaya çıktı. Çadırda yaşayan mağdurları arayıp 'yardım edeceğiz' diyen çete üyeleri, 'havale ücreti' adı altında vatandaşların parasını aldı.

2 MİLYON 165 BİN LİRA TOPLAMIŞLAR 

Adana'da bahis çetesi çökertildi. Çete üyelerinin zanlılara sosyal medya ve telefonla ulaşarak, "Biz yasadışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü kişileri dolandırdığı ortaya çıktı. Vatandaşları 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlıların, Elazığ'da bir depremzedeyi bile dolandırdıkları ortaya çıktı. 

'KİMSEDE VİCDAN KALMAMIŞ' İSYANI 

Zanlıların ağına düşen Suat Gözütok adlı depremzede 'Ailemle çadırda kalıyorum. Bana telefonla ulaşıp 56 bin liralık yardım yapacaklarını söylediler. Bu paranın tamamının yurtdışından yatırılacağı için havale parası gerektiğini dile getirerek 4 bin 300 lira yatırmamı istediler. Parayı yatırdım ama ortadan kayboldular" dedi. Gözütok, "Kimsede vicdan kalmamış" dedi.  


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