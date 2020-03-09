Verilen sözler tutulmadı! Çabuk unuttular

BÜLENT ŞANLIKAN



UMUTLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

8 yaşındaki Bager’in babası Mehmet Çalışçı, ünlü piyanist Fazıl Say’la buluşmanın ardından herkes tarafından aranılıp sorulunca çok mutlu olduklarını söyledi. “Çok umutlanmıştık ancak yoğun ilgi çok kısa süre sürdü” diyen baba Çalışçı, müzik eğitimi için destek sözü veren vakıfların da bir daha arayıp sormadığını belirtti.

Bager’in besteci ve piyanist Fazıl Say'la tanışma hayali, 14 Haziran 2019’da gerçekleşmişti.

Muş’lu Bager Çalışçı, gerekli eğitimleri alabilirse Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde okumak istiyor.

TEK UMUT KİTAPTAN GELECEK GELİR

Aile bunun üzerine geliri Bager’in eğitimine harcanmak üzere Berhan Aksel Kurugen tarafından kaleme alınan ‘Bir Dahinin Doğuşu’ adlı kitap projesine destek oldu. Bager’in eğitimi artık kitaptan elde edilecek gelire bağlı. Baba Çalışçı “Ona notaları öğretmeye çalışıyorum. Ancak bu hiç kolay değil” diyor.