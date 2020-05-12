Venüs gerilemesi burçları nasıl etkileyecek? 11 17 Mayıs haftalık burç yorumları sizlerle!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? Venüs gerilemesi burçları nasıl etkileyecek? gibi soruların yanıtları tüm astroloji takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 17 Mayıs haftalık burç yorumlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM



Bu hafta Koç’ları çok fazla etkinlik bekleyebilir. Herhangi önemli bir finansal karar almamak hayrınıza olabilir. Maaşlı bireyler beklenen ödemeleri yapmakta zorlanabilirler. Maddi durumunuz bir konu veya bir kişi tarafından engellenebilir.

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM



Bu hafta girişimciler için sinir bozucu bir hafta olabilir. Sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir. Finans ile ilgili kesin adımlar atmaktan kaçınmalıdırlar. Maaşlı çalışanlar, daha fazla çalışmak ve daha fazla ve daha iyi sonuçlar geliştirmek için patronlarından baskı görebilirler.

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM



Girişimcilere büyük sonuçları olan herhangi bir karar vermemeleri tavsiye edilir. Hak ettikleri sonuçları alamayabilirler. Çalışanlar yeni rollerinden memnun olabilir. Çok çalışmaya devam etmeliler.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM



Aşk hayatı açısından iletişim her ilişkide hayati önem taşır. Eğer duygularınız hakkında konuşmayı seçerseniz, ilişkiniz gelişim gösterebilir. Mali durumunuza gelince, kazançlarınızı başkalarına gösterme cazibesine kapılmamak akıllıca olacaktır!

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM



İşletme sahipleri para kazanmak için kazançlı bir fırsatla karşılaşacak olsa da, bu şans, tam potansiyelini gerçekleştirmelerini engelleyecek sorunlarla birlikte gelebilir. İş sahipleri ellerinden gelenin en iyisini yapmakta zorlanabilirler. Çabalarının sonuçları tatmin edici olmayabilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM



Girişimciler, hafta ortasında gezegenlerin müşterileri ile anlaşmaya varmasını engelleyecek olumsuz bir geçiş oluşturabilirler. Maaşlılar gerekli kazancı sağlamak için patronun baskısıyla karşı karşıya kalabilirler. Deneyimli güçlerin desteğinden yoksun olabilirler.

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM



Bu hafta gezegenler gerilemede olduğu için girişimcilerin karakterlerinde esneklik gösterme zamanıdır. Bu zararlı hareket, herhangi bir anlaşma yapılmasını engelleyebilir. Ayrıca, bu süre önemli bir karar vermek için verimli olmayabilir. İş sahipleri için de bu haftanın ideal olduğu kanıtlanamayabilir. Patronları onları çok daha fazla çalışmaya itmek için her an tepelerinde olabilirler.

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM



Hali hazırda bir iş sahibi iseniz, fırsatları kovalamak için elinizden gelebi yapabilirsiniz. Ancak yine de kendinizi yetersiz sonuçlara muazzam bir çaba sarf ederken bulabilirsiniz! Çalışan nüfus, göz korkutucu teslim tarihlerine uymak için fazla mesai harcayabilir.

YAY BURCU HAFTALIK YORUM



İşletme sahipleri, büyük bir anlaşma yapmayı umarak müşterileri takibi yapabilirler. Ancak, tutkulu çabalarında başarı bulmaları pek olası olmayabilir. Çalışanlar kendilerini son teslim tarihlerini yetiştirmeye ve beklenen geliri yakalamaya çalışırken bulabilirler, ancak bu girişim de başarısız olabilir.

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM



Tüm işletme sahipleri için, bu 7 gün vergi sorunu yaşanabilir. Her şeyden önce, satışları daraltmak çürütmeye neden olabilir. Sonra basit bir hareket, anlaşmalarınızı ilerletme umudunuzu zorlayabilir.

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM



Girişimciler tarafından kazançlı bir anlaşma yapmanın tüm çabaları boşa çıkabilir. Öte yandan, istihdam altındaki insanlar harika bir hafta geçirebilirler. Verimliliği yüksek olabilir. Profesyonel bir yükseliş arayışında olsalar da, şu an beklemekle uğraşmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM



Bu hafta, gezegenlerin hareketi nedeniyle işletme sahipleri iyi haberler almayabilirler. Daha fazla müşteri almanız gerekiyor, ancak yeni bir anlaşma pek mümkün olmayabilir. Maaşlı kişilere evden uzakta olmaları için bir görev verilebilir. Bu aynı zamanda maaş zammı ve / veya terfi şeklinde bir ödül alma fırsatı doğurabilir.