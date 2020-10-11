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11 Ekim 2020 Pazar 20:00 | Son Güncelleme:

Vejetaryen diyetler kalbi koruyor

Vejetaryen diyetler kalbi koruyor

Sağlıklı yaşam için beslenme tarzının önemine değinen Bezmialem Dragos Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzman Dr. Aydın Nadir, “Günümüzde sağlıklı beslenme önemli hale geldi ve buna bağlı olarak çeşitli diyetler ortaya çıktı. Bu diyetlerden bazıları sağlık açısından riskler içermekle birlikte yapılan araştırmalar vejetaryen diyetlerin kalp-damar hastalığı riskini azalttığını gösteriyor” dedi.

Uzm. Dr. Aydın Nadir, “Vejetaryen diyetler, doymuş yağ içeriği yüksek olan hayvansal kaynaklı gıdaların (sığır, kuzu, kümes hayvanları vs.) tüketilmemesi esasına dayandığı için kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaktadır. Vejetaryen diyette, sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek bitkisel besinler yer almaktadır. Bu yönüyle de kan basıncının düzenlenmesinde etkili mineralleri içermesi nedeniyle hipertansiyon riskini düşürmektedir” dedi.

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