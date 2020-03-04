Varis düşmanı bitki çayları

Varis sorunu, özellikle uzun süre ayakta duranları ya da uzun süre oturarak çalışanları tehdit ediyor. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam biçimi de varis oluşumunda önemli rol oynuyor. Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve şişkinlikle seyreden varis bir yandan da kozmetik açıdan kadınları rahatsız ediyor. Bazı kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni varislerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde artma yaşanabiliyor. Varisli damarlar kendimize güvenimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu doğal tedaviler kan dolaşımını artırarak, hem varis oluşumunu önlemeye hem de var olan varisleri azaltmaya yardımcı olur. Oysa basit önlemlerle varisten korunmak ve şikayetleri giderebilirsiniz. Günümüzün bu rahatsızlığını bitkisel çözümlerle gidermek mümkün. Bitkisel tedavi uzmanları bu rahatsızlık için yapımı kolay olan ve malzemelerin rahatlıkla tedarik edebileceğiniz bitkisel çözümleri öneriyor. Varislerin 3 türü bulunmaktadır. Kılcal varisler herhangi bir ağrı yapmadığı fakat görüntü olarak çok çirkin bir görünüm olacağından hastaların rahatsız olmasına neden olmaktadır. Diğer varis türleri bacaklara yayılan ve toplardamarların şişmesi sonucunda mor görünüm olmasından ziyade damarların dışa doğru şişmesi görülmektedir. Mutlaka tedavi edilmesi ve hastanın önlemler alması gerekmektedir.

MAYDANOZ SUYU



Maydanoz çayı sıvı tutulması ve iltihaplanma ile ilişkili problemler için iyi bilinen bir tedavidir. Vücudunuzun detoks işlemlerini destekleyen vitaminler ve mineraller içerirken, dolaşım sisteminize müdahalede bulunan herhangi bir atığın ortadan kaldırılmasını teşvik eder. Bir yemek kaşığı taze maydanozu bir bardak sıcak suya ekleyin ve 15 dakika bekletin. Sabahları aç karnına bir bardak için.

EKİNEZYA



Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda varisli damarlar için de iyi bir çözümdür. İltihabı azaltmak ve varisli damarların neden olduğu ağrıları geçirmek için birebirdir.

BİBERİYE



Biberiye, stres ve bunalımla savaşmakta birebirdir ama aynı zamanda varisli damarlara karşı da etkilidir. Kan dolaşımını hızlandırdığı için genellikle cilt bakım ürünlerinde kullanılır.

ATKUYRUĞU ÇAYI



Ulak otu, anti-enflamatuvar ve diüretik özelliklere sahip doğal bir bileşendir. Bu çayı içmek, damarlarınız aracılığıyla sağlanan dolaşımı artıracak ve ayrıca iltihaplanmayı önlemek adına kılcal damarlarınızı güçlendirecektir. Bir su bardağı su, bir çorba kaşığı ulak otu. Suyu kaynatın ve bir çorba kaşığı ulak otunu ekleyin. Hepsi birlikte 10 dakika demleyin. Haftada üç kez, günde iki bardak için.

ZENCEFİL



Bu bitki, iltihap sökücü etkiye sahiptir. Ağrıyı ve varis görünümünü azaltır. Zencefil, dolaşımı iyileştirmek ve varisli damarların oluşumunu önlemek için birebirdir. Biraz zencefil özünü E vitaminiyle karıştırarak doğrudan cildinizin üzerine uygulayın. Sonuçlar karşısında şaşıracaksınız.