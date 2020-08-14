Van Gölü'nde dürbünlü canavar avı

Balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken Züleyha Sona'yı da yanlarına alarak, dürbünle var olduğu iddia edilen canavarı aradı.

Balıkçı Ahmet Çıkla ile birlikte gözetleme yapan Züleyha Sona, “Uzundu, sırtı da zikzaklıydı. Benim ilk aklıma gelen 'Van Gölü Canavarı' oldu. Belki de farklı bir cisimdir. Şunu hepimiz biliyoruz ki; gerçekten Van Gölü'nde böyle bir cisim var. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.