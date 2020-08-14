14 Ağustos 2020 Cuma 21:54 | Son Güncelleme:
Van Gölü'nde dürbünlü canavar avı
Van Gölü'nde cep telefonu kamerası görüntülerine yansıyan sırtı zikzaklı, hızlı hareket eden yaklaşık 15 metrelik cisim, göldeki balıkçıların da dikkatini çekti.
Balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken Züleyha Sona'yı da yanlarına alarak, dürbünle var olduğu iddia edilen canavarı aradı.
Balıkçı Ahmet Çıkla ile birlikte gözetleme yapan Züleyha Sona, “Uzundu, sırtı da zikzaklıydı. Benim ilk aklıma gelen 'Van Gölü Canavarı' oldu. Belki de farklı bir cisimdir. Şunu hepimiz biliyoruz ki; gerçekten Van Gölü'nde böyle bir cisim var. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.