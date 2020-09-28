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28 Eylül 2020 Pazartesi 21:54 | Son Güncelleme:

Van Gölü'nde batık gemi heyecanı

Van Gölü'nde batık gemi heyecanı

Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'nde daha önce kale ve peri bacaları gibi yapıtlar bulunurken, sonrasında Ruslar tarafından yapılan 41 metrelik bir şilep gün yüzüne çıkarılmıştı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde daha önce kale ve peri bacaları gibi yapıtlar bulunurken, sonrasında Ruslar tarafından yapılan 41 metrelik bir şilep gün yüzüne çıkarılmıştı.

Şimdi de Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi civarında bulunan batığa dalış gerçekleştirildi ve fotoğraflandı.

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

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