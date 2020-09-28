Van Gölü'nde batık gemi heyecanı

Türkiye'nin en büyük gölü olan 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde daha önce kale ve peri bacaları gibi yapıtlar bulunurken, sonrasında Ruslar tarafından yapılan 41 metrelik bir şilep gün yüzüne çıkarılmıştı.

Şimdi de Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi civarında bulunan batığa dalış gerçekleştirildi ve fotoğraflandı.