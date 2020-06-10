Uzun süren kanamalara dikkat

Bu hastalıkta herhangi bir nedenle başlayan kanamaların durması zordur. Küçük çarpmalarda bile morluklar oluşur, diş çekimi gibi işlemlerden sonra kanamalar günlerce devam edebilir. “Kontrolsüz ve müdahale edilmeyen kanamalar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” diyen Prof. Dr. Canan Albayrak hemofilinin belirtilerini şöyle özetledi:

• Erken yaşlarda görülen kanamalar: doğum sonrası yüzde, boyunda morluklar olması, kafa derisinde kanamalara bağlı şişlikler olması.

• Göbeğin düşmesinden sonra orada sızıntı şeklinde kanama olması.

• Gözde kayma, nöbet geçirme, huzursuzluk gibi bulgularla kendini gösteren beyin kanamaları.

• Kan alınan yerlerden kanamanın durmaması.

• Dil ve dudak yaralanmalarında kanamanın durmaması.

• Sünnet gibi ameliyatlardan sonra kanamanın günlerce sızıntı şeklinde sürmesi.

• Küçük çarpma ve düşmelerden sonra veya kendiliğinden eklemlerde ağrı ve şişlik oluşması.

• Küçük cilt kesiklerinde kanamanın beklenenden çok uzun sürmesi.

• Sık tekrarlayan ve durdurulamayan burun kanamaları.

• Kadınlarda adet kanamalarının ve doğum sonrası kanamaların çok miktarda ve uzun süre devam etmesi.