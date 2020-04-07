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  3. Uzun süren ishal, tümörden olabilir

Uzun süren ishal, tümörden olabilir

Uzun süren ishal, tümörden olabilir

Pek çok kişinin bir hastalıktan kaynaklanıyor olabileceğinin farkına bile varmadığı ishal, birkaç gün içerisinde sıvı ve diyetle düzelmiyorsa mutlaka hekime danışmak gerekiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, özellikle dört haftadan uzun süren ve günde üç ya da daha fazla yumuşak ve şekilsiz dışkılamanın olduğu durumların ‘kronik ishal’ olarak adlandırıldığını belirterek “Kronik ya da uzamış ishal selim (iyi huylu) durumların yanı sıra kolon kanseri gibi ciddi hastalıklara da işaret edebiliyor. Bu nedenle mutlaka Gastroenteroloji hekimine danışmak gerekir. İshalin başlangıç zamanı, son dönemde kullanılan ilaçlar, geçirilen operasyonlar, seyahat öyküsü, ailede kanser öyküsü bildirilmelidir. Özellikle de gece uykudan uyandıran ishal, istemsiz kilo kaybı, kansızlık, kanlı ya da sümüksü ishal ile ailede bağırsak kanseri öyküsü olması durumunda hiç vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır” diyor.


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