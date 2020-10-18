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  • Uzayı da çöplüğe çevirdik! İki eski uydu az daha çarpışıyordu
18 Ekim 2020 Pazar 18:27 | Son Güncelleme:

Uzayı da çöplüğe çevirdik! İki eski uydu az daha çarpışıyordu

Uzayı da çöplüğe çevirdik! İki eski uydu az daha çarpışıyordu

Çin'in daha önce gerçekleştirdiği bir görevin ardından yörüngede kalan roket kapsülü ile eski bir Sovyet uydusu neredeyse çarpışıyordu.

Bilim insanları "İki iri araç çarpıştığında uzaya daha da fazla çöp yayılıyor. Bunun sonucu olarak da onlarca, belki yüzlerce küçük ancak tehlikeli parça yörüngede hareket etmeye devam ediyor. Küçük nesneler, örneğin çok yüksek hızlarda hareket eden bir vida, kozmik amaçlarla kullanılan bir araçla çarpıştığında adeta mermi etkisi yaparak hasara neden oluyor. İnsanlı bir görevde böyle bir çarpışma büyük bir felaketle sona erebilir" dedi.

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