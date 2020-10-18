Uzayı da çöplüğe çevirdik! İki eski uydu az daha çarpışıyordu

Bilim insanları "İki iri araç çarpıştığında uzaya daha da fazla çöp yayılıyor. Bunun sonucu olarak da onlarca, belki yüzlerce küçük ancak tehlikeli parça yörüngede hareket etmeye devam ediyor. Küçük nesneler, örneğin çok yüksek hızlarda hareket eden bir vida, kozmik amaçlarla kullanılan bir araçla çarpıştığında adeta mermi etkisi yaparak hasara neden oluyor. İnsanlı bir görevde böyle bir çarpışma büyük bir felaketle sona erebilir" dedi.