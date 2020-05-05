Uzayda ilk film Hollywood yıldızı Tom Cruise'dan

Deadline dergisinin iddiasına göre ünlü aktör Tom Cruise, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX porgramı yardımıyla uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planlıyor. Projenin daha ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk'ın NASA'yla birlikte çalıştıkları belirtildi. Film çekimleri gerçekleşmesi durumunda, uzayda çekilen ilk film olacak.