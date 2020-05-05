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  3. Uzayda ilk film Hollywood yıldızı Tom Cruise'dan

Uzayda ilk film Hollywood yıldızı Tom Cruise'dan

Uzayda ilk film Hollywood yıldızı Tom Cruise'dan

Hollywood yıldızı Tom Cruise; Tesla CEO'su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), yardımlarıyla uzayda film çekecek.

Deadline dergisinin iddiasına göre ünlü aktör Tom Cruise, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX porgramı yardımıyla uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planlıyor. Projenin daha ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk'ın NASA'yla birlikte çalıştıkları belirtildi. Film çekimleri gerçekleşmesi durumunda, uzayda çekilen ilk film olacak.


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