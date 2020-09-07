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  3. Uzaktan eğitimde kahvaltıyı ihmal etmeyin
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:56 | Son Güncelleme:

Uzaktan eğitimde kahvaltıyı ihmal etmeyin

Uzaktan eğitimde kahvaltıyı ihmal etmeyin

Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime başlayan öğrencilerin eğitimi kadar evlerinde sağlıklı beslenmeleri de büyük önem taşıyor.

Uzaktan eğitim alan öğrenciler için sabah kahvaltısının önemini vurgulayan uzmanlar, çocukların dinç bir şekilde çalışabilmesi ve bağışıklıklarını güçlendirmeleri için kahvaltılarında ve ara öğünlerinde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

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