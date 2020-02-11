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Uykusuzluk unutkanlığı tetikler

Uykusuzluk unutkanlığı tetikler

Milyonlarca insan gün içinde bazen isimleri, rakamları, yapılacak işlerini unutuyor.

Stres ve yoğun iletişim trafiği beynin yakın bellek merkezini aşırı şekilde zorluyor. Bu yoğun bilgi akışında yeni bilgiler, çok önemli bile olsa kayıt edilemiyor ve dolayısıyla öğrenilemiyor. Beyin eski bilgileri unutmuyor ama yeni bilgileri de kabul etmemeye başlıyor. Bu durum unutkanlıktan farklı bir durum ve çoğu zaman Alzheimer başlangıcı zannedilebiliyor. Prof. Dr. Türker Şahiner, “Kişinin uyku kalitesi bozulunca beyin hücrelerinin ölümü daha çabuk olmakta ve beyin atrofisi denilen küçülmeler hızlanmaktadır. Kronik uykusuzluk yaşayan bir insan, Alzheimer risk genlerine de sahipse bu risk çok daha artmaktadır” diyor. “Çok fazla uykusuz kalınırsa beyindeki amiloid miktarı artarak beyne zarar verir” diye de uyarıyor. 


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