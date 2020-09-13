Uykusuzluğun çaresi karanfil yağı

Bitkisel beslenme uzmanları "Güçlü bir aromaya sahip olan karanfilin yağı, içeriğindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemine de iyi gelir. Sürekli uyku problemi yaşayan bir kimse uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına iki damla karanfil yağı damlatıp içerseniz hem rahat bir uyku çekmenizi sağlar hem de güne dinç uyanmanıza yardımcı olur" diyor.