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13 Eylül 2020 Pazar 00:20 | Son Güncelleme:

Uykusuzluğun çaresi karanfil yağı

Uykusuzluğun çaresi karanfil yağı

Zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip karanfil yağı baş ağrısını kısa sürede geçiriyor, uykusuzluğa çare oluyor.

Bitkisel beslenme uzmanları "Güçlü bir aromaya sahip olan karanfilin yağı, içeriğindeki çözücü maddeler sayesinde uyku problemine de iyi gelir. Sürekli uyku problemi yaşayan bir kimse uyumadan 2 saat önce yarım çay bardağına iki damla karanfil yağı damlatıp içerseniz hem rahat bir uyku çekmenizi sağlar hem de güne dinç uyanmanıza yardımcı olur" diyor.

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