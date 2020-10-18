Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde Sencer kurtulacak mı?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin dördüncü bölümünde; Rüstem ve Arslantaş’ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber’in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber’in kızı Turna’ya yakalanmıştır. Turna, Sencer’e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber’in adamlarına teslim edecek midir? Bu olay ikisi arasında filizlenen sevgiyi etkileyecek midir? Sencer, önüne çıkan zorlu badireleri atlatıp Rüstem ve Arslantaş’ı İlteber’in elinden kurtarabilecek midir? Bu sayede Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri’yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek midir? Uzun aramaları neticesinde Sencer’in kim olduğunu öğrenmeyi başaran Yorgos, Sencer’i bulamayınca gecenin bir vakti Başulu’nun çadırına gizlice girmişti. Yoksa intikamını almaya çadırda yalnız başına uyumakta olan Başulu’yu öldürerek mi başlayacaktır? Kalemi kılıca yoldaş eyleyen Nizamülmülk’ün İsfahan’a getirdiği Büyük İslam Âlimi Gazali, Batınilere karşı nasıl bir faaliyete girişecektir? Casus olduğundan şüphelendiği iki kişinin peşinden yolladığı adamların öldüğünü öğrenip çılgına dönen Andreas, askerlerinin intikamını nasıl alacaktır? Casus olduklarını bildiği iki adamın aslında Melikşah ve Kamaç olduğunu öğrenecek midir? Eline geçirdiği, Elçin’in ihanetinin bir vesikası sayılacak olan vasiyeti Sultan Melikşah’a ulaştırmak ve onu Elçin hususunda uyarmak isteyen Terken, avlak yolunda ölümcül bir kaza geçirip, hamile haliyle kanlar içinde kalmıştı.

