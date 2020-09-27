Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlıyor

Devlet yönetme sanatıyla, insanı yaşatan yaklaşımı, adalet anlayışıyla, ilim adamlarının eserleriyle, Büyük Uygarlığımızın en görkemli birikimlerinden biri olan Selçuklu İmparatorluğunun kuruluş, gelişme ve zirveye yükseliş hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde neler olacak: Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır. Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah’ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu’yu içten içe kemiriyorlardır.

İRFAN SAHİBİ KİŞİLER



Melikşah’ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk’ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah’ın fedaisi olmayı başarır.

DENGELER DEĞİŞECEK



Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.