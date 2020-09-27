  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlıyor
27 Eylül 2020 Pazar 18:14 | Son Güncelleme:

Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlıyor

Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlıyor

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun rol aldığı TRT 1'in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor.

Devlet yönetme sanatıyla, insanı yaşatan yaklaşımı, adalet anlayışıyla, ilim adamlarının eserleriyle, Büyük Uygarlığımızın en görkemli birikimlerinden biri olan Selçuklu İmparatorluğunun kuruluş, gelişme ve zirveye yükseliş hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde neler olacak: Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır. Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah’ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu’yu içten içe kemiriyorlardır.

İRFAN SAHİBİ KİŞİLER

Melikşah’ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk’ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah’ın fedaisi olmayı başarır.

DENGELER DEĞİŞECEK

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

27 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.