Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ ikinci bölümüyle ekrana geliyor.

Elçin’i Isfahan’a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu’daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülmüştür. Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu’yu “içeriden çökertmeye çalışırken”, diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır! Bu taarruzlar karşısında Melikşah ve Sencer ne yapacaktır? Tüm bunların arasında Selçuklu Sarayı’na gelecek olan ‘misafir’ saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk’e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah’ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır? Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?