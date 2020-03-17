Uskumru kalp sağlığı için önemli

Uskumruda omega-3/omega-6 oranı ortalama yüzde 10’dur. Bu yüksek oran kalp sağlığı ve kanser gibi önemli pek çok hastalıktan korunmak için önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İlkay Gök, “Somon, hamsi ve istavrite göre uskumrunun omega-3 miktarı çok daha yüksektir, neredeyse sardalyenin omega-3 miktarına yakındır. Unutkanlığı olanlar, yaşlılar, çocuklar, sınava hazırlanan öğrenciler, kalp hastalığı olan hastaların şifa niyetine bol bol uskumru tüketmelidir” diyor. Uskumru vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içerir. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K’nın yanında yüksek miktarda Niasin, B1, B2, B6, B12 vitaminleri, Kolin vitaminleri bulunur. 100 gr uskumru vücudumuzun ihtiyacı olan B12 vitaminin yüzde 145’ini, D vitamininin yüzde 90’ınını ve niasinin yüzde 45’ini sağlar. Yapısında kalsiyum, fosfor, potasyum, selenyum ve magnezyum mineralleri yüksek miktardadır. Günlük selenyum ihtiyacımızın yüzde 63’ünü sağlar.