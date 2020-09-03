Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada için masalın sonunu değiştirdi!

Oyuncu, “Az evvel kızı yatırırken uyuyan güzeli anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’ kısmını ‘birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler’ diye revize ettim” dedi. ‘Kız babası olmak böyle bir şey’ şeklinde yorumlar aldı.

