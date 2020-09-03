03 Eylül 2020 Perşembe 18:37 | Son Güncelleme:
Oyuncu, “Az evvel kızı yatırırken uyuyan güzeli anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’ kısmını ‘birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler’ diye revize ettim” dedi. ‘Kız babası olmak böyle bir şey’ şeklinde yorumlar aldı.
Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada için masalın sonunu değiştirdi!
Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'ya anlattığı masalın sonunu nasıl revize ettiğini takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, “Az evvel kızı yatırırken uyuyan güzeli anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’ kısmını ‘birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler’ diye revize ettim” dedi. ‘Kız babası olmak böyle bir şey’ şeklinde yorumlar aldı.