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  3. Ünlülerin zirve çıkarması

Ünlülerin zirve çıkarması

Ünlülerin zirve çıkarması

Ünlü isimler, hafta sonunu zirvede geçirdi. Ivana Sert, Pelin Karahan- Bedri Güntay, Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Derya Şensoy, Çiğdem Batur gibi isimler, Erciyes'te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape festivalinde karın keyfini doyasıya çıkardı.

Etkinliğin gecesinde sahne alan Bengü ‘alaturka’ repertuvarındaki şarkılarıyla misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Berrak Tüzünataç ile Özge Özpirinçci’nin snowboard performansları ise büyük ilgi gördü.


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