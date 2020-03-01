Ünlülerin koronavirüs önlemi

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan korona virüsü herkesin korkulu rüyası haline gelirken sanat dünyası da bu durum için harekete geçti. Meslekleri gereği sık sık yurtdışında olan ya da konser vermek zorunda kalan sanatçılar, toplum içine girmeden önce kendilerine göre önlemler aldı. Kimi maske takarak bu duruma engel olmaya çalışırken kimileri ise evde yaptıkları tedbirlerle kendilerini korumaya aldı. İşte ünlülerin corona kabusundan korunma yöntemleri:

SEYAHATLERE ERTELEME



Bir ayağı Almanya’da olan Hadise, virüse yakalanmamak için annesiyle birlikte çıkmaya hazırlandığı yurtdışı seyahatini erteledi. Güzel yorumcu, yurtdışına çıktığı zaman ise özel yaptırdığı maskesiyle kendini korumaya alıyor.

TUZLU SUYLA GARGARA



İrem Derici, korona virüsün sıçradığı Irak’ta konserinin olduğunu ancak iptal etmek yerine maskeyle sahneye çıkacağını söyledi. Kendince yöntemler alan Derici, maske harici dışarı çıkmadığını sık sık tuzlu suyla gargara ve ellerini yıkadığını söyledi.

HAVADA TEDBİR TAMAM!



Yurtdışında sahne alacak olan Emina Jahovic de maskeli ünlüler kervanına katıldı. Güzel şarkıcı, sık sık elini kolonyayla temizlerken maskeli halini de paylaşarak “Bu geceki konserimde maskemi çıkaracağım söz veriyorum” dedi.



C VİTAMİNİ TAKVİYESİ



Güzel oyuncu Büşra Pekin de hem koronadan hem de mevsimsel hastalıklardan korunmak için C vitamini takviyesi yaptırdı. Serumla vitamin alan oyuncu bu anlarını sosyal medyadan yayımladı.



SANATSAL KORUMA



Katar’a uçan oyuncu Demet Evgar, ölümcül korona virüsünden korunmak adına maske takmayı ihmal etmedi. Evgar, havalimanında beklerken maskesini renklendirdi.

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu da geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu tatiline gitti. Virüsün sık görüldüğü bölgede yaklaşık 1 hafta tatil yapan ünlü oyuncu, tedbiri de elden bırakmadı. Kalabalık içinde maskesini çıkarmayan Terzioğlu'nun, yanına aldığı kolonyayla da sık sık elini dezenfekte ettiği öğrenildi.

