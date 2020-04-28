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  3. Umut Efe bebeğe 23 Nisan hediyesi

Umut Efe bebeğe 23 Nisan hediyesi

Umut Efe bebeğe 23 Nisan hediyesi

Bilecik'te iki çocuklarını bağırsak yetmezliği sonucu kaybeden Selçuk-Demet Ceylan çiftinin aynı hastalıkla boğuşan 20 aylık bebekleri Umut Efe sağlığına kavuştu.

23 Nisan'da, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 20 aylık bir bebeğin organlarının ailesi tarafından bağışlanmasıyla, 17 kişilik ameliyat ekibi bağışçıdan alınan 150 santimetre uzunluğundaki ince bağırsağı, 8 saat süren ameliyatla Umut Efe'ye nakletti. Minik bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürerken durumunun iyi olduğu belirtildi.


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